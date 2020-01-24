新冠肺炎．各國疫情｜全球確診新冠病毒突破600萬宗 (12:23)

綜合約翰霍普金斯大學及外媒資料，截至本港時間周日（31日）早上11時半，全球共有逾605萬人確診新型冠狀病毒，逾36.9萬人染疫死亡。各國疫情如下：
．美國：累計1,770,165宗確診病例，累計103,776人死亡。
．巴西：累計498,440宗確診病例、28,834人死亡。
．俄羅斯：累計396,575宗確診病例、4,555人死亡。
．英國：累計274,219宗確診病例、38,458人死亡。
．西班牙：累計239,228宗確診病例、27,125人死亡。
．意大利：累計232,664宗確診病例、33,340人死亡。
．法國：累計188,752宗確診病例、28,774人死亡。
．韓國：上周六（30日）新增27宗確診病例，累計11,468宗；新增1人死亡，累計270宗。（韓聯社）
．日本：上周六（30日）新增45宗確診病例，累計16,877宗；新增5人死亡，累計894宗。另鑽石公主號郵輪累計確診712宗、13人死亡。（NHK）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
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