涉以膝壓頸致黑人男子死亡　警員被控謀殺誤殺 (18:00)

官方驗屍報告指出，事發時肖萬膝跪弗洛伊德的頸項長達8分46秒，在最後2分53秒期間，弗洛伊德已不省人事。報告一邊稱「沒有發現支持創傷性窒息或扼殺的實質證據」，一邊表示死者患有包括冠心病、高血壓心臟病等，指出「弗洛伊德被警員制服，以及個人健康狀况、體內潛在藥物的綜合影響，似乎導致死亡」。

受害者家屬代表律師（Ben Crump）表示，家屬向警方領回弗洛伊德的遺體後，將邀請著名資深驗屍官巴登（Michael Baden）作獨立驗屍，因為「信不過明尼蘇達州警方」。巴登原為紐約市總驗屍官，是驗屍界名人，曾就美國前美式足球巨星辛普森（OJ Simpson）謀殺案作證，亦曾為密蘇里州弗格森鎮被警員槍殺的黑人青年布朗（Michael Brown）、獄中自殺的美國淫媒富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）作驗屍調查等。

美國各地反警暴示威持續，涉及最少20個城市，白宮周五因外面有示威集會而一度封閉。喬治亞州州長因示威衍生騷亂和搶掠，出動美國國民衛隊及宣布進入緊急狀態。

（紐約時報/路透社）

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