新冠肺炎．各國疫情｜全球累計逾593萬宗確診新冠病毒 (13:34)

綜合約翰霍普金斯大學及外媒資料，截至本港時間周六（30日）下午1時，全球共有逾593萬宗新型冠狀病毒確診病例，逾36萬人染疫死亡。各國疫情如下：
．美國：累計1,747,087宗確診病例，累計102,836人死亡。
．巴西：累計465,166宗確診病例，累計27,878人死亡。
．俄羅斯：累計387,623宗確診病例，累計4374人死亡。
．英國：累計272,607宗確診病例，累計38,243人死亡。
．西班牙：累計238,564宗確診病例，累計27,121人死亡。
．意大利：累計232,248宗確診病例，累計33,229人死亡。
．法國：累計186,923宗確診病例，累計28,717人死亡。
．韓國：周五（29日）新增39宗確診病例，累計11,441宗；無新增死亡個案，累計維持269宗。（韓聯社）
．日本：周五新增74宗確診病例，累計16,833宗；增6人死亡，累計889宗。另鑽石公主號郵輪累計確診712宗、13人死亡。（NHK）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
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