特朗普宣布美國將取消香港特殊待遇　「一國兩制變一國一制」【短片】 (08:45)

特朗普形容全國人大通過「港區國安法」《決定》草案，對港人、內地人及全世界人民來說是「悲劇」，批評「中國扼殺了香港的自由」。他稱已指示官員展開取消美國給予香港特殊待遇的程序，有關決定會全面影響與香港的多項協議，包括引渡條約及出口管制，並將取消香港作為中國其他地區以外的一個單獨關稅區和旅遊地區所享有的優惠待遇。

他指出，將制裁參與侵蝕香港自治的中國內地及香港官員，並禁止美國認為有潛在安全風險的外國人從中國入境，以更好地保護重要的大學研究，估計有3000至5000名中國研究生受影響。他又說，將終止美國與世衛的關係。

（路透社/BBC）

港區國安法 相關報道：

美領事：對華措施盡力不礙港人 圖改北京對港行為 劉兆佳：不會影響決定

趙立堅：美在港有重要利益 奉勸認清形勢

質疑中方立法嚴重損一國兩制 歐盟：制裁無助解決問題