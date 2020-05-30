聯合國安理會非正式討論香港議題　中國代表批英美：管好自己的事 (11:54)

美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）於會上發言稱：「到底應捍衛香港數百萬市民享有及應得的人權及有尊嚴的生活方式？或是繼續容許中國共產黨違反國際法，強加意志在香港人身上？」

中國及俄羅斯代表則稱，美國有黑人疑犯被警員膝跪壓頸致死，引發示威，批評美國使用過分武力及其處理示威民眾的手法。俄羅斯常駐聯合國副代表波利揚斯基稱，「為何美國可以在國內武力驅散民眾，香港就不能止暴制亂」。

英國駐聯合國代理大使Jonathan Allen於會後表示，擔心「港區國安法」削弱自由，並加劇香港社會分化。英國首相辦公室亦發聲明指出，首相約翰遜及美國總統特朗普通電話，兩人同樣認為中國通過制訂「港區國安法」違背了《中英聯合聲明》的承諾，將逐漸破壞香港自治及「一國兩制」。

（路透社/中央社/央視新聞）