美抗警暴示威者放火燒警局　特朗普暗示或向搶掠暴徒開槍 (22:45)

明尼阿波利斯周四下午有數百民眾上街,晚上有大批民眾到該市第三警局外示威,該警局是涉案4名已被革職警員原本工作的地方,有人進入警局並縱火,有警員撤離。鄰近姊妹城市聖保羅(St. Paul)警方亦表示,有民眾搶掠及有數宗縱火報告。聖保羅警長阿克斯特爾(Todd Axtel)稱,明白民眾的憤怒及所受到的傷害,但不可容忍有人藉機犯罪。州長沃爾茲應兩座城市的要求,派出數百名國民警衛軍和州警維持秩序。沃爾茲表示,弗洛伊德之死應帶來公義和制度改變,而不是更多人的死亡和破壞。

明尼阿波利斯市長弗雷(Jacob Frey)在記者會上含淚呼籲民眾和平,形容「民眾的憤怒可理解及正確」。不過,總統特朗普周五凌晨表示,暴徒侮辱對弗洛伊德的紀念,他不會容許,又斥弗雷懦弱。他在Twitter警告,軍方可接管控制城市,而「當搶掠開始,槍擊就會開始」。

Twitter其後以特朗普該則帖文美化暴力為由加上警告標籤,指帖文違反Twitter的規則,之後屏蔽該則帖文。白宮其後又在Twitter發布特朗普的該則帖文,其後也遭屏蔽。

美國有線新聞網絡(CNN)3名記者、攝記和監製,在示威現場直播期間遭警察扣留及帶走,其中記者Omar Jimenez被鎖上手銬。當時Jimenez手持記者證,向警員表明自己正在直播,以及願意按警員要求前往其他位置,但警員仍然拘捕他及鎖上手銬帶走。

明尼蘇達州州長沃爾茲就事件致歉,又稱會要求警方放人。3名被捕的CNN記者等被扣留約一小時後獲釋。

CNN記者被捕片段

Minnesota police arrest CNN reporter and camera crew as they report from protests in Minneapolis https://t.co/oZdqBti776 pic.twitter.com/3QbeTjD5ed

— CNN (@CNN) May 29, 2020