港區國安法｜朱克伯格︰facebook找方法繼續在港服務 (22:30)

全國人大通過授權人大常委會制訂「港區國安法」，引起各界關注，並憂慮立法會影響香港以至互聯網上的言論自由。facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）周四（28日）表示，正密切留意香港局勢，期望facebook能「找到辦法」繼續在香港提供服務。
他接受霍士新聞訪問時稱，香港市民普遍很喜歡facebook的服務，尤其是旗下通訊軟件WhatsApp的加密技術，「人們使用facebook是為了與世界各地的親朋好友保持聯絡，我當然希望能找到辦法長期提供服務」。他又提到，因為「甚為壓迫的政策」，中國內地和朝鮮是facebook未能提供服務的兩大地方，「中國對待互聯網的方式與美國、歐洲以至大多數地方都截然不同」。
他認為中美之間存在意識形態的衝突，在許多其他國家亦能看到這種情况，「很多國家正嘗試弄清楚互聯網在該國有何價值，以及他們想制訂怎樣的規則，我認為現正出現真正的理念之戰」。
（霍士新聞）
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