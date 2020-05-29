港區國安法｜朱克伯格︰facebook找方法繼續在港服務 (22:30)

他接受霍士新聞訪問時稱，香港市民普遍很喜歡facebook的服務，尤其是旗下通訊軟件WhatsApp的加密技術，「人們使用facebook是為了與世界各地的親朋好友保持聯絡，我當然希望能找到辦法長期提供服務」。他又提到，因為「甚為壓迫的政策」，中國內地和朝鮮是facebook未能提供服務的兩大地方，「中國對待互聯網的方式與美國、歐洲以至大多數地方都截然不同」。

他認為中美之間存在意識形態的衝突，在許多其他國家亦能看到這種情况，「很多國家正嘗試弄清楚互聯網在該國有何價值，以及他們想制訂怎樣的規則，我認為現正出現真正的理念之戰」。

（霍士新聞）