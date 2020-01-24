新冠肺炎．各國疫情｜全球累計逾581萬宗確診 (13:18)

綜合約翰霍普金斯大學及外媒資料，截至本港時間周五（29日）下午12時半，全球共有逾581萬宗新型冠狀病毒確診病例，逾36萬人染疫死亡。各國疫情如下：
．美國：累計1,721,750宗確診病例，累計101,617人死亡。
．巴西：累計438,238宗，累計26,754人死亡。
．俄羅斯：累計379,051宗確診病例，累計4142人死亡。
．英國：累計270,508宗確診病例，累計37,919人死亡。
．西班牙：累計237,906宗確診病例，累計27,119人死亡。
．意大利：累計231,732宗確診病例，累計33,142人死亡。
．法國：累計186,364宗確診病例，累計28,665人死亡。
．韓國：周四（28日）新增58宗確診病例，累計11,402宗；無新增死亡個案，累計維持269宗。（韓聯社）
．日本：周四新增63宗確診病例，累計16,759宗；增13人死亡，累計882宗。另鑽石公主號郵輪累計確診712宗、13人死亡。（NHK）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
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