蓬佩奧：香港自由持續被蠶食　再獲特殊待遇可能性很遙遠 (12:30)

美國國務院周四(28日)公開了國務卿蓬佩奧向國會提交、就香港是否應繼續享有特殊待遇的報告摘要,他在報告中表明不能再保證香港值得繼續享有美方給予的特殊待遇,他希望將來有一天可重新作出這保證,但在現時的情況下這個可能性「很遙遠」(the chance of that happening is remote),相信機會渺茫。