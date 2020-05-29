編織愛好者織7.9萬支彩旗　組14公里長旗陣超世界紀錄近倍 (15:40)

想出挑戰世界最長彩旗陣念頭的，是德文郡年度農業慶典「Devon County Show」的工藝及園藝總主管Deborah Custance Baker。她早在去年11月已為慶典，呼籲各地民眾編織彩旗給慶典主辦單位。可惜原訂本周舉行的慶典，因後來爆發的疫情而取消，民眾仍繼續寄出織成的彩旗，當中不少人藉彩旗圖案為英國國民保健服務（NHS）的醫護人員打氣。

慶典主辦單位最終收集到79,001支彩旗，周一（25日）在德文郡埃克塞特（Exeter）一個展覽場館量度彩旗陣長度。一面面小小的彩旗以繩串起，各相隔不超過兩吋，最終鋪滿場館的4590平方米地面，總長度達14.27公里，較現有世界紀錄由3.1萬支彩旗組成的7.5公里彩旗陣長近一倍。

「最長彩旗陣」將於夏季再次展出，當中的彩旗將作慈善義賣。

（Devon Live/Good News Network）