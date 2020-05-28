美要求聯合國安理會就香港問題開會　中方斷言拒絕 (16:00)

據路透社報道，美國駐聯合國代表團發聲明表示，香港問題「是全球迫切關注的事情，牽涉國際和平與安全」，故值得15個安理會成員國立即關注。然而，中方斷言拒絕建議，中國常駐聯合國代表張軍在Twitter發文，稱美國的要求毫無根據，表示香港訂立國安法屬於內部事務，與安理會的授權無關。

與此同時，中美就新型冠狀病毒疫情的爭拗不斷升溫，美國質疑中國有否如實公開疫情爆發，中方則回應稱疫情的資訊透明。美國稱中方拒絕就香港問題召開會議，連同「掩蓋疫情真相且處理不當，中國不斷違反其國際人權承諾，並在南海採取非法行動，這些應該使所有人都清楚看到，北京不是一個負責任的聯合國會員國」。

張軍回應表示，美國再次證明自己是世界的麻煩製造者，又稱美國違反了其對國際法的承諾，中國敦促美國立即停止其強權政治和霸凌行為。

（法新社/路透社/中國時報）

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