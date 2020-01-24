新冠肺炎．各國疫情｜全球累計逾569萬宗確診　美國逾10萬人死 (12:28)

．美國：累計1,699,933宗確診病例，累計100,442人死亡。

．巴西：累計411,821宗，累計25,598人死亡。

．俄羅斯：累計370,680宗確診病例，累計3968人死亡。

．英國：累計268,619宗確診病例，累計37,542人死亡。

．西班牙：累計236,259宗確診病例，累計27,117人死亡。

．意大利：累計231,139宗確診病例，累計33,072人死亡。

．法國：累計183,038宗確診病例，累計28,599人死亡。

．韓國：周三（27日）新增79宗確診病例，累計11,344宗；無新增死亡個案，累計維持269宗。（韓聯社）

．日本：周三新增35宗確診病例，累計16,696宗；增7人死亡，累計869宗。另鑽石公主號郵輪累計確診712宗、13人死亡。（NHK）

全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）