新冠肺炎．各國疫情｜全球累計逾569萬宗確診　美國逾10萬人死 (12:28)

綜合約翰霍普金斯大學及外媒資料，截至本港時間周四（28日）中午12時，全球共有逾569萬宗新型冠狀病毒確診病例，逾35.5萬人染疫死亡。各國疫情如下：
．美國：累計1,699,933宗確診病例，累計100,442人死亡。
．巴西：累計411,821宗，累計25,598人死亡。
．俄羅斯：累計370,680宗確診病例，累計3968人死亡。
．英國：累計268,619宗確診病例，累計37,542人死亡。
．西班牙：累計236,259宗確診病例，累計27,117人死亡。
．意大利：累計231,139宗確診病例，累計33,072人死亡。
．法國：累計183,038宗確診病例，累計28,599人死亡。
．韓國：周三（27日）新增79宗確診病例，累計11,344宗；無新增死亡個案，累計維持269宗。（韓聯社）
．日本：周三新增35宗確診病例，累計16,696宗；增7人死亡，累計869宗。另鑽石公主號郵輪累計確診712宗、13人死亡。（NHK）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
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