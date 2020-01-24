新冠肺炎．各國疫情｜全球累計逾559萬宗確診　巴西逾2.4萬人死 (13:04)

綜合約翰霍普金斯大學及外媒資料，截至本港時間周三（27日）中午12時半，全球共有逾559萬宗新型冠狀病毒確診病例，逾35萬人染疫死亡。各國疫情如下：
．美國：累計1,681,212宗確診病例，累計98,916人死亡。
．巴西：累計391,222宗，累計24,512人死亡。
．俄羅斯：累計362,342宗確診病例，累計3807人死亡。
．英國：累計266,599宗確診病例，累計37,130人死亡。
．西班牙：累計236,259宗確診病例，累計27,117人死亡。
．意大利：累計230,555宗確診病例，累計32,955人死亡。
．法國：累計182,847宗確診病例，累計28,533人死亡。
．韓國：周二（26日）新增40宗確診病例，累計11,265宗；無新增死亡個案，累計維持269宗。（韓聯社）
．日本：周二新增30宗確診病例，累計16,662宗；增11人死亡，累計862宗。另鑽石公主號郵輪累計確診712宗、13人死亡。（NHK）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
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