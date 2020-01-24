美企生產透明口罩便利聾啞者讀唇　達ASTM一級標準40個售468元 (20:25)

聾啞者往往要靠觀察對方的口部動作和面部表情來得知對方的意思，但新型冠狀病毒疫情下很多人戴上口罩，令聾啞者溝通遇上困難。有見及此，愈來愈多公司生產專為他們而設、可供讀唇的透明口罩，惟絕大部分產品都是個人或社企製作，美國至今只得一家企業獲食品及藥物管理局（FDA）認證，生產供聽障者等使用的透明外科口罩。