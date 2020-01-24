美企生產透明口罩便利聾啞者讀唇　達ASTM一級標準40個售468元 (20:25)

聾啞者往往要靠觀察對方的口部動作和面部表情來得知對方的意思，但新型冠狀病毒疫情下很多人戴上口罩，令聾啞者溝通遇上困難。有見及此，愈來愈多公司生產專為他們而設、可供讀唇的透明口罩，惟絕大部分產品都是個人或社企製作，美國至今只得一家企業獲食品及藥物管理局（FDA）認證，生產供聽障者等使用的透明外科口罩。
此款獲FDA認證、附有「視窗」的口罩名為「溝通者」（Communicator），由Safe 'N' Clear（意即安全清楚）公司生產，其規格達到ASTM第一級標準，適合手術室內使用。參與研製的聽障者卡羅爾（Stacey Carroll）表示，要開發符合FDA標準的透明口罩是非常耗時的過程：「口罩的透明物料必須不會『起霧』，因為霧氣會阻礙讀唇。尋找合適材料很花時間和精力。此外，透明部分須黏貼到令整體紮實，不會讓微粒穿透。整個口罩也需要緊貼面部。」一盒40個一次用口罩，售60美元（468港元）。
（BBC/HearingLikeMe）
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