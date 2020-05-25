新冠肺炎｜美國近10萬人染新冠病毒亡　民眾無懼爆疫假期開派對狂歡 (20:45)

在686人死於新冠病毒的密蘇里州，州長雖然鼓勵民眾保持社交距離，但當地的歐扎克斯湖（Lake of the Ozarks）周日有數百人參加泳池派對，盡情飲酒跳舞，似忘記了新冠病毒威脅。Twitter有發布該活動短片的帖文說「沒有新冠病毒的憂慮」，但有人回應稱：「從今日起計14天之後就會有。」阿肯色州一高中早前亦舉辦泳池派對，州長哈欽森（Asa Hutchinson）憂慮可能成為播毒溫牀，稱民眾在本周末或將迎來第二個確診個案高峰。在佛羅里達州的代托納海灘（Daytona Beach）周日亦有數百人參與派對。

截至周一，美國的新冠病毒確診人數超過168萬，上周有11個州份都錄得破紀錄新確診個案，暫時未知是因為進行更多檢測還是出現第二波感染。在疫情未見明顯放緩下，美國50個州都有若干程度的解封安排，但衛生官員及不少州長都要求民眾在商店及公眾場所戴口罩，觸發部分民眾抗議及抵制。

（衛報/CBS新聞）