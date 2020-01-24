新冠肺炎｜巴西新冠病毒確診數全球第二　博索納羅街邊食熱狗被轟「殺人兇手」 (20:15)

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社交網站上有片段顯示，有民眾當晚在博索納羅附近敲打鍋具向他表達不滿。當他在街頭進食熱狗和飲可樂時，有民眾大聲批評他是殺人兇手，現場亦有婦女喝斥：「去上班吧，你這懶鬼（bum）！」

除了抗疫不力，博索納羅近期亦深陷政治醜聞打擊，包括上月司法部長請辭並指控他涉嫌為包庇親戚而干預聯邦警察事務。反對者認為，博索納羅在街邊吃熱狗的「親民騷」，是要分散人們對其滾雪球般的政治醜聞的關注度。里約熱內盧社運人士兼牧師科斯塔（Antonio Carlos Costa）批評博索納羅的行為「超現實」：「我們正在疫情之中，人們在擁擠的醫院死去，而你看不到他掉一滴淚。他沒有一絲遺憾。」

（衛報）