新冠肺炎．各國疫情｜全球累計逾540萬確診病例　逾34.5萬人死 (13:06)

綜合約翰霍普金斯大學及外媒資料，截至本港時間周一（25日）下午1時，全球共有逾540萬宗新型冠狀病毒確診病例，逾34.5萬人染疫死亡。各國疫情如下：
．美國：累計1,643,499宗確診病例，累計97,722人死亡。
．巴西：累計363,211宗，累計22,666人死亡。
．俄羅斯：累計344,481宗確診病例，累計3541人死亡。
．英國：累計260,916宗確診病例，累計36,875人死亡。
．西班牙：累計235,772宗確診病例，累計28,752人死亡。
．意大利：累計229,858宗確診病例，累計32,785人死亡。
．法國：累計182,709宗確診病例，累計28,370人死亡。
．韓國：周日（24日）新增16宗確診病例，累計11,206宗；新增1宗死亡個案，累計267宗。（韓聯社）
．日本：周日新增42宗確診病例，累計16,611宗；增14人死亡，累計839宗。另鑽石公主號郵輪累計確診712宗、13人死亡。（NHK）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
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