新冠肺炎．各國疫情｜全球累計逾540萬確診病例　逾34.5萬人死 (13:06)

．美國：累計1,643,499宗確診病例，累計97,722人死亡。

．巴西：累計363,211宗，累計22,666人死亡。

．俄羅斯：累計344,481宗確診病例，累計3541人死亡。

．英國：累計260,916宗確診病例，累計36,875人死亡。

．西班牙：累計235,772宗確診病例，累計28,752人死亡。

．意大利：累計229,858宗確診病例，累計32,785人死亡。

．法國：累計182,709宗確診病例，累計28,370人死亡。

．韓國：周日（24日）新增16宗確診病例，累計11,206宗；新增1宗死亡個案，累計267宗。（韓聯社）

．日本：周日新增42宗確診病例，累計16,611宗；增14人死亡，累計839宗。另鑽石公主號郵輪累計確診712宗、13人死亡。（NHK）

全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）