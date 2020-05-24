美國新冠病毒疫情近10萬人死　《紐約時報》頭版全頁訃聞哀悼 (18:48)

《紐時》以〈美國死亡人數逼近10萬，損失無法計算〉為題，刊出從全國各大報章中收集的1000名染疫死亡者的訃聞，當中列明其姓名、年齡、個人簡介等資料。文中指出訃聞中的死者只反映整體死亡人數的1%，但他們並不僅是死亡名單上的一個名字，「而是我們的一分子」。《紐時》將頭版圖像上載Twitter，數小時內獲轉發逾6.1萬次，並有逾萬讚好。

《紐時》圖像部門助理總編輯蘭登（Simone Landon）稱，單單將數字以統計圖等數據圖像展示並不足以讓人理解死亡對國家的意義，因此希望以更有血有肉的的方式，呈現死亡數字之龐大，以及描繪每一個死者的獨特性。

根據約翰霍普金斯大學網站的統計數據，截至本港時間周日（24日）下午6時半，美國確診病例累計1,622,670宗、97,087人死亡。

（紐約時報/衛報/約翰霍普金斯大學網站）