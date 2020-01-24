【各國疫情】全球累計逾531萬確診病例　巴西增逾1.6萬宗 (11:56)

綜合約翰霍普金斯大學及外媒資料，截至本港時間周日（24日）上午11時，全球共有逾531萬宗新型冠狀病毒確診病例，逾34.2萬人染疫死亡。各國疫情如下：
．美國：累計1,622,612宗確診病例，累計97,087人死亡。
．巴西：上周六（23日）單日增16,508宗確診病例，累計347,398宗；增965人死亡，累計22,013人死亡。
．俄羅斯：累計335,882宗確診病例，累計3388人死亡。
．英國：累計258,504宗確診病例，累計36,757人死亡。
．西班牙：累計235,290宗確診病例，累計28,678人死亡。
．意大利：累計229,327宗確診病例，累計32,735人死亡。
．法國：累計182,036宗確診病例，累計28,218人死亡。
．韓國：上周六新增25宗確診病例，累計11,190宗；無新增死亡個案，累計維持266宗。（韓聯社）
．日本：上周六新增26宗確診病例，累計16,569宗；增11人死亡，累計825宗。另鑽石公主號郵輪累計確診712宗、13人死亡。（NHK）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
新冠肺炎 相關報道：
相關字詞﹕新冠肺炎 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒疫情 新型冠狀病毒香港 2019冠狀病毒病 抗疫新階段 各國疫情 編輯推介