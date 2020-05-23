5月23日疫情互動圖　旅遊與隔離 (21:52)

截至本港時間今晚（23日）9時半，全球新型冠狀病毒確診病例逾523萬宗，逾33萬人死亡。疫情最嚴重的美國有逾160萬人染疫，死亡人數逾9.6萬。
《明報》網站全球主要疫情地區互動圖：link.mingpao.com/62878.htm
部分地方的新型冠狀病毒疫情稍緩，本港旅發局建議港府研究「旅遊氣泡」（Travel Bubble），與亞洲地區包括韓國、泰國、台灣、內地等商討，在雙方疫情受控等條件下開放互相旅遊【詳情】。
與此同時，英國宣布由6月8日起，所有入境英國的人必須自我隔離14天【詳情】。新規定實施前，英國首相約翰遜高級顧問甘明斯（Dominic Cummings）被揭發有新型冠狀病毒病徵之際，仍違反政府居家令，離開倫敦寓所到逾400公里外的北部城市探望父母，現面臨辭職壓力【詳情】。
另外，為保持社交距離，美國學校取消畢業禮，有大學的醫生助理發起「戴畢業帽，捐畢業袍」活動，呼籲畢業生捐贈畢業袍予前線醫護作個人防護設備（PPE）的代替品【詳情】。
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