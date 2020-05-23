英國首相高級顧問涉違居家令　現病徵離家探父母 (18:15)

《衛報》獨家報道，首相約翰遜、衛生大臣夏國賢確診感染新型冠狀病毒後，甘明斯於3月31日由倫敦寓所到達約4個半小時車程的達勒姆（Durham）。警員接到目擊者投訴後，前往向屋主了解，屋主證實甘明斯在屋內某處自我隔離。報道稱，有人目睹甘明斯在4月5日與一名相信是其子的孩子在父母住所的大閘附近出現。

約翰遜政府當時已下令國民如非必要，不要離開寓所，包括不可探親，除非對方需要協助。當局亦透露，甘明斯早於3月28日、29日間已出現感染病徵。甘明斯妻子早前亦憶述，他發高燒和痙攣有10天；當甘明斯病情好轉後，約翰遜便病重入院。

甘明斯身兼政府「緊急情況科學諮詢小組」（SAGE）成員。組內一名流行病學家早前已因接受女友探訪，違反社交距離禁令而請辭。蘇格蘭首席醫務官員違令往自己另一寓所，亦被迫辭職。工黨、自由民主黨和蘇格蘭民族黨等批評甘明斯身為高官違反禁令，要求他辭職。

（衛報）