【各國疫情】全球累計逾521萬宗確診病例　美國佔160萬宗 (13:26)

綜合約翰霍普金斯大學及外媒資料，截至本港時間周六（23日）下午12時半，全球共有逾521萬宗新型冠狀病毒確診病例，逾33.8萬人染疫死亡。各國疫情如下：
．美國：累計1,601,251宗確診病例，累計96,007人死亡。
．巴西：累計330,890宗確診病例，累計21,048人死亡。
．俄羅斯：累計326,448宗確診病例，累計3249人死亡。
．英國：累計255,544宗確診病例，累計36,475人死亡。
．西班牙：累計234,824宗確診病例，累計28,628人死亡。
．意大利：累計228,658宗確診病例，累計32,616人死亡。
．法國：累計182,015宗確診病例，累計28,218人死亡。
．韓國：周五（22日）新增23宗確診病例，累計11,165宗；增2人死亡，累計266宗。（韓聯社）
．日本：周五新增25宗確診病例，累計16,543宗；增15人死亡，累計814宗。另鑽石公主號郵輪累計確診712宗、13人死亡。（NHK）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
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