回應港區國安法　美跨黨參議員提《香港自治法案》草案 (17:31)

在人大周四（21日）宣布將為香港制訂國安法列入議程後，美國政界隨即反彈。其中民主、共和兩黨兩名參議員周四宣布已提出初步名為《香港自治法案》（Hong Kong Autonomy Act）的跨黨派立法草案，要求制裁「實質上有份參與」中方違反對《中英聯合聲明》和《基本法》所承諾責任的人或單位，例如鎮壓香港示威者的警員，以及負責在香港落實國安法的中央官員，協助他們進行「重要交易」的銀行也會面臨制裁。
《法案》要求制裁在港參與執行國安法官員警員
提出議案的是民主黨的范霍倫（Chris Van Hollen）和共和黨的杜美（Pat Toomey）。范霍倫批評，中方再踏過一步，以法令訂立新法，把政治異見者列為非法，這項跨黨派立法會嚴厲懲罰剝奪香港自治程度者，敦促參議院立即處理。杜美認為香港在很多方面都是亞洲的「煤礦坑中的金絲雀」（金絲雀對有害氣體極為敏感，可用以向礦井工人示警），北京日益增加的干預會對其他在中國陰影中掙扎爭取自由的國家構成寒蟬效應。
（綜合報道）
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