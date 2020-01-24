【各國疫情】全球累計逾510萬宗新冠病毒確診 (13:55)

綜合約翰霍普金斯大學及外媒資料，截至本港時間周五（22日）下午1時，全球共有逾510萬宗新型冠狀病毒確診病例，逾33.2萬人染疫死亡。各國疫情如下：
．美國：累計1,577,287宗確診病例，累計94,702人死亡。
．俄羅斯：累計317,554宗確診病例、3099人死亡。
．巴西：累計310,087宗確診病例、20,047人死亡。
．英國：累計252,246宗確診病例、36,124人死亡。
．西班牙：累計233,037宗確診病例、27,940人死亡。
．意大利：累計228,006宗確診病例、32,486人死亡。
．法國：累計181,951宗確診病例、28,218人死亡。
．韓國：周四（21日）新增20宗確診病例，累計11,142宗；無新增死亡，維持264宗。（韓聯社）
．日本：周四新增38宗確診病例，累計16,518宗；增15人死亡，累計799宗。另鑽石公主號郵輪累計確診712宗、13人死亡。（NHK）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
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