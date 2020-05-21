美疾控中心發泳池防疫指引　稱沒證據新冠病毒可經池水傳播 (18:15)

隨着美國多州陸續於今夏重開泳池，疾病控制及預防中心（CDC）周三（20日）公布針對泳客和泳池職員的新防疫指引。CDC網站指出，目前沒證據顯示新型冠狀病毒可經由泳池、熱水浴池、水療等場所的水傳播他人，只要正確維護這些設施，例如利用氯和溴消毒，應能「滅活」（inactivate，使之失去活性）水中的病毒，但考慮到社區傳播持續，泳客以至經營者都應採取行動確保衛生和安全。