美疾控中心發泳池防疫指引　稱沒證據新冠病毒可經池水傳播 (18:15)

隨着美國多州陸續於今夏重開泳池，疾病控制及預防中心（CDC）周三（20日）公布針對泳客和泳池職員的新防疫指引。CDC網站指出，目前沒證據顯示新型冠狀病毒可經由泳池、熱水浴池、水療等場所的水傳播他人，只要正確維護這些設施，例如利用氯和溴消毒，應能「滅活」（inactivate，使之失去活性）水中的病毒，但考慮到社區傳播持續，泳客以至經營者都應採取行動確保衛生和安全。
指引的主要建議措施包括：
- 當局鼓勵所有泳客和職員在池外範圍遮掩臉部，但不建議戴着遮掩物下水，因為布製品濕水後或令人難以呼吸
- 泳客應與所有非同住者保持6呎（約1.83米）社交距離，家長在帶小朋友到泳池前，應考慮他們能否遵守這項措施
- 泳客應避免與非同住者共享食物、游泳設備及玩具等物品，即使是同一家庭亦應避免共用會接觸到臉部或難以消毒的設備，如護目鏡等
- 泳池經營者應避免舉行團體活動，若必須進行，職員可盡量安排交錯的接送時間
- 職員應盡力確保泳客遵守防疫措施，包括在池內外加設標示牌及顯眼的視覺線索（如地上的膠帶等）、隔開休閒椅等設施、定期廣播防疫信息等
- 泳池方面應經常清潔休閒椅等設施、毛巾和其他泳池設備
（美國廣播公司/今日美國）
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