日大阪、京都今解除緊急狀態 (20:20)

【20:20】日本首相安倍晉三晚上宣布，大阪府、京都府、兵庫縣等關西地區3府縣解除「緊急事態宣言」，至於東京都及3縣、北海道是否解禁，最快下周一（25日）決定。
【15:20】日本政府擬於今日（21日）提前解除對大阪、京都及兵庫3個府縣的緊急狀態。政府今與專家組開會，提出建議並獲同意，預計政府對策本部會議今晚正式落實解禁決定。
《讀賣新聞》報道，政府今日向由專家組成的「基本因應方針等諮詢委員會」提案，有意解除同屬關西生活圈的大阪、京都及兵庫3府縣「緊急事態宣言」，獲諮詢委員會認為妥當。
日本放送協會（NHK）報道引述，經濟再生擔當大臣西村康稔在諮詢委員會致辭時說，8個都道府縣中，大阪府、京都府及兵庫縣，最近一周每10萬人新增病例已低於0.5人，綜合考慮當地醫療能力及監察體制等後，認為可以解除當地的「緊急事態宣言」。
日本全國緊急狀態原定5月31日到期，政府本月14日解除對39個縣的「緊急事態宣言」，待正式解除大阪、京都及兵庫縣的緊急狀態後，將餘下東京都、北海道等5地維持緊急狀態。
（共同社/路透社/中央社）
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