【各國疫情】全球累計近500萬宗新冠病毒確診 (11:34)

綜合約翰霍普金斯大學及外媒資料，截至本港時間周四（21日）早上11時，全球共有近500萬宗新型冠狀病毒確診病例，逾32.8萬人染疫死亡。各國疫情如下：
．美國：累計1,551,853宗確診病例，累計93,439人死亡。
．俄羅斯：累計308,705宗確診病例、2972人死亡。
．巴西：累計291,579宗確診病例、18,859人死亡。
．英國：累計249,619宗確診病例、35,786人死亡。
．西班牙：累計232,555宗確診病例、27,888人死亡。
．意大利：累計227,364宗確診病例、32,330人死亡。
．法國：累計181,700宗確診病例、28,135人死亡。
．韓國：周三（20日）新增12宗確診病例，累計11,122宗；新增1人死亡，累計264宗。（韓聯社）
．日本：周三新增39宗確診病例，累計16,433宗；新增11人死亡，累計784宗。另鑽石公主號郵輪累計確診712宗、13人死亡。（NHK）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
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