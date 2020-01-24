美派人上太空前夕　NASA人類太空飛行計劃主管突離職 (19:09)

洛韋羅去年10月就職，主要職責是按政府提出的進程，督導NASA於2024年人類登月的計劃。NASA本月27日將與SpaceX太空公司合作，運送兩名美國太空人上國際太空站，是自2011年美國穿梭機計劃停止後首次有太空人在本土升空。

路透社周二（19日）取得NASA發給員工的備忘錄，顯示洛韋羅已在周一離職，沒交代詳情。路透社另取得一封洛韋羅寫給同事的電郵，說離開工作崗位是「因為個人行動」，並提到他為達成2024年登月目標冒上「許多風險」。洛韋羅寫道：「顯然我在那個選擇上犯了錯，必須獨自承擔後果。」

美國新聞網站Politico引述消息指出，洛韋羅是被NASA署長布里登斯廷逼走。洛韋羅回應時強調不是因為跟布里登斯廷有分歧，或與下周發射任務安全隱患有關。在《華郵》的訪問中，洛韋羅表示辭職與快速推進派人重返月球的「阿耳忒彌斯計劃」有關，但沒有多作解釋。

（衛報/華盛頓郵報/Politico）