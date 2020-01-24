【各國疫情】全球累計489萬宗確診 (12:05)

綜合約翰霍普金斯大學及外媒資料，截至本港時間周三（20日）早上11時半，全球共有約489萬人確診感染新型冠狀病毒，約32.3萬人死亡。各國疫情如下：
．美國：累計1,528,568宗確診病例，累計91,921人死亡。
．俄羅斯：累計299,941宗確診病例，累計2837人死亡。
．巴西：累計271,885宗確診病例，累計17,983人死亡。
．英國：累計250,138宗確診病例，累計35,422人死亡。
．西班牙：累計232,037宗確診病例，累計27,778人死亡。
．意大利：累計226,699宗確診病例，累計32,169人死亡。
．法國：累計180,933宗確診病例，累計28,025人死亡。
．韓國：周二（19日）新增32宗確診病例，累計11,110宗；無新增死亡病例，累計263人死。（韓聯社）
．日本：周二新增27宗確診病例，累計16,394宗；新增5人死亡，累計773宗。另鑽石公主號郵輪累計確診712宗、13人死亡。（NHK）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
相關字詞﹕各國疫情 抗疫新階段 新冠肺炎 新冠病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒疫情 新型冠狀病毒香港 2019冠狀病毒病 編輯推介