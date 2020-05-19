研究：風暴強化與全球暖化有關 (21:56)

威斯康星大學麥迪遜分校（University of Wisconsin in Madison）與美國國家海洋及大氣管理局（NOAA）合作，分析接近40年來全球各地風暴的衛星數據，發現風暴的平均強度反覆加強。大西洋的強烈風暴稱為颶風，相當於西太平洋的颱風，颶風細分為5級，愈高風力愈強，第3級或以上的颶風被稱為「大型颶風」（major hurricane），它們的平均中心風力為176公里或以上，相當於西太平洋的「強颱風」級別。

研究報告作者科辛（Jim Kossin）表示，數據顯示各地風暴達到大型颶風級別的可能性，每10年增加約8%。研究顯示，全球暖化令熱帶風暴生成的地區表面海水溫度提升，加上大氣環境轉變，都令風暴更易達到高強度。

專家指出，以往有多項研究顯示，全球海洋變暖令出現猛烈風暴的可能性增加，但數據比較往往不夠久遠，難以確定這是人為造成的全球暖化所致，還是可以橫跨十年八載的氣候周期所促成。今次研究將風暴數據歷史再推前11年，令氣候暖化與風暴強度的關係更加清晰。

（CNN）