【各國疫情】全球累計確診逾480萬宗　美國逾9萬人亡 (11:42)

綜合約翰霍普金斯大學及外媒資料，截至本港時間周二（19日）早上11時，全球共有逾480萬人確診新型冠狀病毒，逾31.8萬人染疫死亡。各國疫情如下：
．美國：累計1,508,308宗確診病例，累計90,347人死亡。
．俄羅斯：累計290,678宗確診病例、2,722人死亡。
．巴西：累計255,368宗確診病例、16,853人死亡。
．英國：累計247,709宗確診病例、34,876人死亡。
．西班牙：累計231,606宗確診病例、27,709人死亡。
．意大利：累計225,886宗確診病例、32,007人死亡。
．法國：累計180,051宗確診病例、28,242人死亡。
．韓國：周一（18日）新增13宗確診病例，累計11,078宗；無新增死亡病例，累計263人死。（韓聯社）
．日本：周一新增31宗確診病例，累計16,367宗；新增12人死亡，累計768宗。另鑽石公主號郵輪累計確診712宗、13人死亡。（NHK）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
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