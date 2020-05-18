美太空飛機X-37B第六次升空　試驗收集太陽能傳回地球 (21:30)

無人駕駛的X-37B原定上周六（16日）早上在佛羅里達州的卡納維拉爾角空軍基地升空，因惡劣天氣押後一天。 太空軍官員透露，X-37B今次任務包括測試名為FalconSat-8的小型衛星，亦搭載兩個美國太空總署（NASA）負載物，研究輻射對不同物料及種子的影響，以及進行一項微波束實驗。

該項簡稱為PRAM-FX的微波束實驗的構思，是在軌道上設立大型太陽能電池板陣列，它可全天候不受天氣影響下收集太陽光以產生強大微波束傳回地球，地面接收站再將之轉化為電力。這種發電方式構想在1960年代出現，希望能取代化石能源。軍方亦正研究以太空衛星傳送的微波束方式為戰機「加油」，免卻降落和遇襲風險。PRAM-FX暫未能做到上述功能，但可讓海軍研究實驗室（NRL）團隊首次測試微波束傳電所用衛星的關鍵組件。

美國太空軍和空軍現擁有兩架X-37B，負責在低地球軌道執行機密任務。自2010年以來已執行5次任務，每次任務為期長達數百天。

（Space/Defense News）