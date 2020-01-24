【各國疫情】全球逾471萬人染疫　巴西累計逾24萬人確診 (12:31)

綜合約翰霍普金斯大學及外媒資料，截至本港時間周一（18日）中午12時，全球共有逾471萬人確診新型冠狀病毒，逾31.5萬人染疫死亡。各國疫情如下：
．美國：累計1,486,757宗確診病例、89,562人死亡。
．俄羅斯：累計281,752宗確診病例、2631人死亡。
．英國：累計244,995宗確診病例、34,716人死亡。
．巴西：累計241,080宗確診病例、16,118人死亡。
．西班牙：累計230,698宗確診病例、27,563人死亡。
．意大利：累計225,435宗確診病例、31,908人死亡。
．法國：累計179,693宗確診病例、28,111人死亡。
．韓國：昨日（17日）新增15宗確診病例，累計11,065宗；新增1宗死亡病例，累計263人死亡。（韓聯社）
．日本：昨日新增27宗確診病例，累計16,337宗；新增8人死亡，累計756宗。另鑽石公主號郵輪累計確診712宗、13人死亡。（NHK）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
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