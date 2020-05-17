新西蘭總理無預約　被拒咖啡店門外 (20:40)

有網民在Twitter發文，稱目擊阿德恩到惠靈頓一家備受歡迎的咖啡店用餐時，因客滿而被拒諸門外。新西蘭目前的社交距離措施規定，每間餐廳最多只可容納100人，每枱食客之間須保持至少1米距離。阿德恩的伴侶蓋福德（Clarke Gayford）其後回應有關帖文，稱自己沒預約座位，應為此負上責任，又稱餐廳職員當時發現有座位空出來後，即跑到街上通知他們，他大讚是「A+服務」。總理辦公室發言人表示，受抗疫措施影響，在咖啡店等候用餐是每個人都有可能經歷的事，「總理稱她就像其他人一樣靜心等待」。

咖啡店老闆後來向《新西蘭先驅報》證實，最初的確將兩人拒諸門外，總理亦無例外，後來經理發現有座位空出來就跑到街上叫住他們，強調是基本待客之道，最終他們用餐半小時後離開，其間對員工很友善。他又表示，經歷過前兩個月的壓力後，很高興能談論「這種輕鬆愉快的事」。

新西蘭目前的確診病例近1500宗，21人死亡。

（衛報）