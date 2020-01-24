【各國疫情】全球逾463萬人染疫　巴西病例超西班牙、意大利成全球第4 (12:02)

綜合約翰霍普金斯大學及外媒資料，截至本港時間周日（17日）上午11時，全球共有逾463萬人確診新型冠狀病毒，逾31.1萬人染疫死亡。各國疫情如下：
．美國：累計1,467,820宗確診病例、88,754人死亡。
．俄羅斯：累計272,043宗確診病例、2537人死亡。
．英國：累計241,461宗確診病例、34,546人死亡。
．巴西：累計233,511宗確診病例、15,662人死亡。
．西班牙：累計230,698宗確診病例、27,563人死亡。
．意大利：累計224,760宗確診病例、31,763人死亡。
．法國：累計179,630宗確診病例、27,532人死亡。
．韓國：昨日（16日）新增13宗確診病例，累計11,050宗；無新增死亡病例，累計維持262人死亡。（韓聯社）
．日本：昨日新增57宗確診病例，累計16,310宗；新增19人死亡，累計748宗。另鑽石公主號郵輪累計確診712宗、13人死亡。（NHK）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
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