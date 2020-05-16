荷蘭公共衛生研究所建議：單身男女可找「臨時固定的性伴侶」 (17:31)

在限制措施下，荷蘭政府容許住所可接待最多3名訪客，但要保持距離。RIVM表示，疫情期間單身男女希望有身體接觸很正常，建議沒固定性伴侶的人可跟有相同想法的人達成「互相滿意的協議」，但同時警告要控制這種親密關係的風險。新指引建議只跟同一人有身體或性接觸，前提是自己沒患病，並與對方安排好會跟多少人見面：「見得愈多人就有更大可能（散播）新冠病毒。」RVIM又建議，若另一半因懷疑受感染而被隔離，就不應跟對方發生性關係，並建議可以向對方說情色故事，甚至分開同時自慰。

荷蘭的社交距離政策較鄰國相對寬鬆，包括容許在遵守社交距離下舉行小型聚會，上周一荷蘭亦已開始五階段放寬封城計劃的首階段政策，圖書館、美甲店、按摩店和提供職業治療的場所等已重新開放。

根據約翰霍普金斯大學資料，截至本港時間周六（16日）下午4時半，荷蘭累計43,880宗確診病例、5662人死亡。

（衛報/BBC）