德主廚宣布餐廳重開稱「不歡迎中國人」　米芝蓮譴責歧視摘星 (17:15)

涉事餐廳Im Schiffchen位於杜塞爾多夫萊茵河畔，現任主廚Jean-Claude Bourgueil於1977年接手。他周三（13日）在個人facebook宣布餐廳周五（15日）重開，但「不歡迎中國人」，帖文截圖在網上瘋傳，大批網民批評他涉歧視。

Bourgueil其後在餐廳facebook專頁表示，涉事帖文是「欠考慮的言論」（thoughtless statement），並非針對全部中國人，而是針對中國的「獨裁者」；又稱自己的妻子是亞洲人，餐廳員工也來自9個不同國家，強調言論「絕非種族歧視，我也不容忍種族歧視」。但網民不接受有關解釋，餐廳的facebook專頁其後已被關閉；Jean-Claude Bourgueil的個人facebook也刪除了被指歧視的帖文。

米芝蓮周五晚上在「米其林指南」微信公眾號發文，強烈譴責Jean-Claude Bourgueil的歧視言論，強調米芝蓮核心價值之一是「尊重每一個人」，絕不容忍任何形式的種族歧視言論，故決定立即從官網推介榜移除Im Schiffchen餐廳。

（德國之聲/新京報）