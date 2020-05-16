實體畢業禮取消　美國名嘴為學生打氣：你們是被選中的一群【短片】 (17:00)

有見及此，有美國名人在網上舉辦活動，為2020年畢業班打氣。脫口秀女王奧花雲費（Oprah Winfrey）周五（15日）在facebook上，為畢業班致辭，形容他們是被時代選中的一群（the chosen class for such a time as this），又稱疫情打破生活秩序，邀請同學藉此創建一個更進步的新常態（a new and more evolved normal）。奧斯卡影帝馬修麥康納（Matthew McConaughey）、饒舌女歌手Cardi B等也分享鼓勵的説話。

美國前總統奧巴馬亦會在下月6日與妻子米歇爾出席YouTube活動「2020畢業班」（Dear Class of 2020）。

（路透社）