實體畢業禮取消　美國名嘴為學生打氣：你們是被選中的一群【短片】 (17:00)

有見及此,有美國名人在網上舉辦活動,為2020年畢業班打氣。脫口秀女王奧花雲費(Oprah Winfrey)周五(15日)在facebook上,為畢業班致辭,形容他們是被時代選中的一群(the chosen class for such a time as this),又稱疫情打破生活秩序,邀請同學藉此創建一個更進步的新常態(a new and more evolved normal)。奧斯卡影帝馬修麥康納(Matthew McConaughey)、饒舌女歌手Cardi B等也分享鼓勵的説話。

美國前總統奧巴馬亦會在下月6日與妻子米歇爾出席YouTube活動「2020畢業班」(Dear Class of 2020)。

(路透社)