【各國疫情】全球逾454萬人染疫　俄羅斯增至26.2萬宗 (11:55)

綜合約翰霍普金斯大學及外媒資料，截至本港時間周六（16日）上午11時半，全球共有逾454萬人確診新型冠狀病毒，逾30.7萬人染疫死亡。各國疫情如下：
．美國：累計1,442,824宗確診病例、87,530人死亡。
．俄羅斯：累計262,843宗確診病例、2418人死亡。
．英國：累計238,004宗確診病例、34,078人死亡。
．西班牙：累計230,183宗確診病例、27,459人死亡。
．意大利：累計223,885宗確診病例、31,610人死亡。
．巴西：累計220,291宗確診病例、14,962人死亡。
．法國：累計179,630宗確診病例、27,532人死亡。
．韓國：周五（15日）新增19宗確診病例，其中9宗和梨泰院夜店感染群組有關，累計11,037宗；新增2宗死亡病例，累計262宗。（韓聯社）
．日本：周五新增50宗確診病例，累計16,253宗；新增16人死亡，累計729宗。另鑽石公主號郵輪累計確診712宗、13人死亡。（NHK）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
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