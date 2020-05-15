泰國百貨公司商場周日起解禁　官方推手機程式助防疫 (19:44)

泰國新冠病毒狀况管理中心（CCSA）發言人塔威希普（Taweesilp Visanuyothin）今日（15日）宣布，全國購物中心、商場、美食廣場、圖書館、博物館、會議中心和批發市場周日起可以重開，同時宵禁時間亦縮短1小時至晚上11時起，到翌日凌晨4時完結。購物中心要在晚上8時關閉，讓民眾趕及晚間宵禁前有足夠時間回家。戲院、遊樂場、拳擊場、按摩店和體育館繼續關閉，健身中心則可以恢復部分活動。

另外，為更有效控制疫情，政府今日推出一款叫「泰國勝利」（Thai Chana）的手機應用程式。如果有人確診，曾與該確診者在一小時內進入同一地點的人就會收到通知，政府會要求他們接受病毒檢測。

（曼谷郵報/民族報/中央社）