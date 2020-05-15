聯合國：亞太區毒品市場疫下更活躍　冰毒產量見新高 (16:54)

報告分析2019至2020年首季的毒品相關數據，指出亞太區最多人服食的毒品冰毒產量再達到新高，同時冰毒售價在東亞、東南亞、澳洲及新西蘭等地跌至新低。報告稱，亞洲區的販毒集團同時生產冰毒與較便宜的冰毒混咖啡因藥丸。雖然東南亞金三角地區的鴉片與海洛英產量下滑，但其他危險的合成鴉片類毒品，如芬太尼（fentanyl）等有穩定增加的趨勢，其他合成藥物如搖頭丸、氯胺酮（K仔）及合成大麻素亦在區內增加。

UNODC東南亞及太平洋地區代表道格拉斯（Jeremy Douglas）稱，儘管全球焦點落在疫情上，但種種迹象顯示合成藥物與毒品的生產與販運在區內達至破紀錄水平，情况難以想像。UNODC毒品分析師因什克（Inshik Sim）稱，近日情報顯示，東南亞最大毒品市場泰國曼谷與菲律賓馬尼拉的冰毒格價並無變化，說明疫情並未影響供應，與北美、歐洲等地因較嚴格的防疫出行限制及邊境管制而令毒品供應鏈受阻、價格上升的情况形成對比。泰國麻藥管制局副局長拜西特（Paisith Sungkahapong）亦稱，毒品交易因出行限制而更多改為在社交平台進行，並以郵寄交收。

（路透社）