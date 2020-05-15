美參議院情報委員會主席暫辭職　涉不當股票交易被查 (16:10)

伯爾（Richard Burr）說，辭職的原因是相關調查對參議院情報委員會工作構成干擾，他不希望在這個關鍵時期影響委員會工作，但他會繼續擔任聯邦參議員。他同時強調自己沒有違法，會積極配合調查。國會參議院多數黨領袖、共和黨人麥康奈爾同日發表聲明稱接受伯爾辭呈，稱「將於周五（15日）結束時生效」。《洛杉磯時報》報道，美國聯邦調查局（FBI）調查員先是取得伯爾的iCloud帳號個人檔案，周三再到伯爾位於華盛頓的住所，向他展示搜查令並沒收其手機以蒐集罪證。

美國傳媒報道，國會參議院在今年1月24日曾聽取白宮官員就新型冠狀病毒疫情爆發風險進行的閉門簡報，伯爾2月7日投書霍士新聞網站時，還提到政府面對病毒「比以往都更妥善準備」，向民眾保證他們會獲得很好的保護。不過，紐約非營利傳媒集團ProPublica 3月引用金融檔案爆料，指稱伯爾與妻子在2月13日拋售價值62.8萬到170萬美元間的股票。伯爾承認確實在該段時間因疫情出售股票，但他的決定是依據新聞報道而非內幕消息。不過，聽取簡報時美國疫情仍未算嚴重，當時一般美國民眾得到的資訊也僅是病毒威脅不大。

（路透社/中新社）