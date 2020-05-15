美參議院情報委員會主席暫辭職　涉不當股票交易被查 (16:10)

美國國會參議院情報委員會主席、共和黨人伯爾涉嫌在新型冠狀病毒肺炎疫情期間從事不當股票交易被調查，他周四（14日）宣布暫時辭去該委員會主席職務。
伯爾（Richard Burr）說，辭職的原因是相關調查對參議院情報委員會工作構成干擾，他不希望在這個關鍵時期影響委員會工作，但他會繼續擔任聯邦參議員。他同時強調自己沒有違法，會積極配合調查。國會參議院多數黨領袖、共和黨人麥康奈爾同日發表聲明稱接受伯爾辭呈，稱「將於周五（15日）結束時生效」。《洛杉磯時報》報道，美國聯邦調查局（FBI）調查員先是取得伯爾的iCloud帳號個人檔案，周三再到伯爾位於華盛頓的住所，向他展示搜查令並沒收其手機以蒐集罪證。
美國傳媒報道，國會參議院在今年1月24日曾聽取白宮官員就新型冠狀病毒疫情爆發風險進行的閉門簡報，伯爾2月7日投書霍士新聞網站時，還提到政府面對病毒「比以往都更妥善準備」，向民眾保證他們會獲得很好的保護。不過，紐約非營利傳媒集團ProPublica 3月引用金融檔案爆料，指稱伯爾與妻子在2月13日拋售價值62.8萬到170萬美元間的股票。伯爾承認確實在該段時間因疫情出售股票，但他的決定是依據新聞報道而非內幕消息。不過，聽取簡報時美國疫情仍未算嚴重，當時一般美國民眾得到的資訊也僅是病毒威脅不大。