【各國疫情】全球染疫死亡人數破30萬 (12:10)

綜合約翰霍普金斯大學及外媒資料，截至本港時間周五（15日）中午12時，全球共有逾444萬人確診新型冠狀病毒，逾30.2萬人染疫死亡。各國疫情如下：
．美國：累計1,417,777宗確診病例、85,898人死亡。
．俄羅斯：累計252,245宗確診病例、2305人死亡。
．英國：累計234,440宗確診病例、33,693人死亡。
．西班牙：累計229,540宗確診病例、27,321人死亡。
．意大利：累計223,096宗確診病例、31,368人死亡。
．巴西：累計203,165宗確診病例、13,999人死亡。
．法國：累計178,994宗確診病例、27,428人死亡。
．韓國：周四（14日）新增27宗確診病例，22宗屬社區感染，累計11,018宗；累計260宗死亡病例。（韓聯社）
．日本：周四新增83宗確診病例，累計16,203宗；新增16人死亡，累計713宗。另鑽石公主號郵輪累計確診712宗、13人死亡。（NHK）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
相關字詞﹕各國疫情 抗疫新階段 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒疫情 新型冠狀病毒香港 新冠肺炎 2019冠狀病毒病 編輯推介