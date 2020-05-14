【各國疫情】巴西確診增逾萬宗　超法國成全球第六多病例國家 (12:55)

綜合約翰霍普金斯大學及外媒資料，截至本港時間周四（14日）中午12時半，全球共有逾434萬人確診新型冠狀病毒，逾29.7萬人染疫死亡。各國疫情如下：
．美國：累計1,390,734宗確診病例、84,119人死亡。
．俄羅斯：累計242,271宗確診病例、2212人死亡。
．英國：累計230,985宗確診病例、33,264人死亡。
．西班牙：累計228,691宗確診病例、27,104人死亡。
．意大利：累計222,104宗確診病例、31,106人死亡。
．巴西：周三（13日）新增11,385宗確診病例，累計190,137宗；新增749人死亡，累計13,240宗。
．法國：累計178,184宗確診病例、27,077人死亡。
．韓國：周三新增29宗確診病例，26宗屬社區感染，累計10,991宗；新增1人死亡，累計260宗。（韓聯社）
．日本：周三新增72宗確診病例，累計16,120宗；新增19人死亡，累計697宗。另鑽石公主號郵輪累計確診712宗、13人死亡。（NHK）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
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