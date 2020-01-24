西班牙113歲人瑞染新冠病毒後康復 (18:15)

布拉尼亞斯1907年生於美國，一戰時隨西班牙籍父母移居到西班牙，見證過1918年起爆發的西班牙流感，以及1936至1939年的西班牙內戰。她近年因被視為西班牙最長壽的人，數度登上當地媒體報道。她已在東部城市奧洛特（Olot）的護老院居住近20年，惟該護老院不幸爆發新冠肺炎疫情，導致數名院友死亡，布拉尼亞斯亦在4月確診。

護老院發言人周二表示，布拉尼亞斯已康復，目前狀態良好，她只出現過輕微症狀，上周接受病毒檢測後結果呈陰性。當地電視台報道，她過去數周在自己的房間隔離，一名身穿防護裝備的職員負責檢查其狀况。被問及長壽的秘訣時，她只回應「很慶幸自己健康狀況良好」。其女兒受訪時形容母親「已恢復原本的模樣」。

（法新社/BBC）