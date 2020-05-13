遭自稱染疫男子吐口水　英鐵路售票員因新冠病毒逝世 (17:15)

英國廣播公司（BBC）引述47歲女死者穆金加（Belly Mujinga）的丈夫表示，其妻子和另一名女同事3月22日在倫敦維多利亞火車站中央大堂工作期間，一名男子趨近問她在幹什麼及為何在車站，「她告訴對方正在工作，那人就說自己感染病毒，接着朝她吐口水」。穆金加與其同事幾日後身體開始不適，原本患有長期呼吸道疾病的穆金加隨後確診。

交通業領薪員工協會（Transport Salaried Staffs Association）表示，穆金加4月2日住院，須接駁使用呼吸機，3日後不治。穆金加的丈夫表示，妻子住院期間兩人只透過視訊通話一次，之後沒辦法聯絡上，最後接到醫生來電告知妻子已逝世。

工會秘書長科爾特斯（Manuel Cortes）指出：「她身為脆弱的高危族群，僱主也知道她的病況，要了解她為何在疫情期間依舊在前線工作。」英國交通警察局表示，正追查向穆金加二人吐口水的男子下落。

（BBC/中央社）