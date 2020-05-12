研究：手機程式助分析用家染新冠病毒準確度達八成　失味覺嗅覺成指標 (19:00)

研究人員周一（11日）在《自然醫學》期刊發表報告表示，經過超過250萬名英國、美國和瑞典用家於3月24日至4月21日測試後，發現程式可以非常有效地預測他們受感染的情況。程式使用數學模型分析用戶的年齡、性別及以下4種症狀的組合：喪失味覺或嗅覺、持續咳嗽、疲勞和食慾不振。研究發現，在後來對該病毒檢測呈陽性的人中，大約三分之二（約1.5萬人）之前自我報告喪失味覺和嗅覺，發燒和咳嗽（之前被認為是最主要的感染指標）只排名第四和第五。排第二和第三的主要病徵分別為極度疲勞和急性肌肉疼痛。

該研究主要作者、倫敦大學國王學院基因流行病學教授斯佩克特（Tim Spector）說：「這種奇怪的症狀在大多數其他疾病中都不會出現，因此很少出錯。」他說，衛生當局應把這喪失嗅覺和味覺列入新冠肺炎的例行篩檢項目，研究員強烈建議政府和衛生官員把這資訊廣而告之，任何突然喪失嗅覺和味覺的人都應假設已受感染，自我隔離直到能夠接受測試為止。

帶領研究的哈佛醫學院教授安德魯．陳（Andrew T. Chan）表示，早期確診者病徵不明顯，監測程式有助當局盡早找出這些隱形病人。研究人員希望，這些發現能說服世界衛生組織（WHO）和其他衛生機構，修改決定誰應做病毒檢測的指引。現時的指引一般將發燒和咳嗽者的已感染概率，列為遠高於喪失味覺和嗅覺。

（紐約時報）