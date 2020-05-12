華裔記者問為何視新冠病毒檢測量競賽　特朗普：不要問我，問中國 (17:08)

特朗普在記者會上多次標榜美國的檢測數量領先全球，對此CBS女記者江維佳（Weijia Jiang，音譯）問道：「為何那麼重要？若美國每天仍有人死亡、我們仍看到每天有更多感染個案，為何這（檢測數量）對你來說是一場全球競賽？」特朗普回應道：「世界各地都有人失去性命，或許你應該問中國這個問題，不要問我，問中國吧。當你問中國這個問題，你可能會得到一個極不尋常的答案。」

特朗普之後叫美國有線新聞網絡（CNN）記者柯林斯（Kaitlan Collins）發問，但後者讓江維佳繼續追問：「先生，為何你要特別對我這樣說？」被指是暗示特朗普有種族歧視意味。特朗普反擊說：「我不是針對任何人而說，我只是針對提出像這樣討厭問題的人說。」接着當柯林斯想提問時，特朗普稱她已錯過發問機會。當柯林斯打算繼續提問時，特朗普就轉身離場。

有輿論批評特朗普針對江維佳的言論涉及種族主義，社交網站Twitter隨即出現#StandWithWeijiaJiang（支持江維佳）的標籤。江維佳在中國大陸出生，2歲時隨家人移民美國。她之前曾表示有白宮官員形容新冠病毒是「Kung Flu」，相信是取自功夫（Kung Fu）的諧音，暗指病毒與中國有關。

（衛報/紐約時報）