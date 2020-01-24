首爾夜店爆發86人染新冠肺炎　3000曾進出者未能聯絡　全國推遲復課 (20:42)

韓國首爾梨泰院夜店爆發群聚感染，截至周一（11日）中午已有86人感染，相關確診數字迅速增加，為遏止疫情，當局追蹤曾出入該處夜店的人，但目前仍有超過3000人未能聯繫。為避免疫情擴大，首爾市地鐵13日起要求乘客戴口罩；全國原定周三開始復課，亦要推遲一周。
疫控部門周一中午表示，在4月24日至5月6日間曾進出梨泰院娛樂場所的人必須接受病毒測試，當局重申保障相關人等的資料，避免確診者受不公待遇。首爾市為鼓勵相關人等接受檢驗，表示可作「佚名檢測」，即毋須記錄姓名，留下電話號碼即可。市長朴元淳稱，目前有3077名梨泰院訪客及其密切接觸者接受了檢測，但另有逾3000人因拒接電話等原因未聯絡上。
政府繼上周五勸喻全國娛樂場所自決停業，現在也考慮命令於4月29日至5月6日黃金周期間到過梨泰院娛樂場所的人，一律禁止與人接觸。疫情有復熾之勢下，出現最多確診者的首爾、京畿道、仁川市、釜山、忠清南道已於這三天內分別下令轄區內所有娛樂場所禁止人群聚集，以及呼籲涉事人避免與人接觸。疫控當局表示，梨泰院夜店群組造成二次傳染有23人，但未有三次傳染病例。
（韓聯社/Newsis）
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