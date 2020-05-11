沙特經濟被疫情重創　加稅削公民補助金 (16:31)

石油收入約佔沙國國庫收入的七成。自今年以來，油價下跌三分二，沙國估計損失一半石油收入。沙國第一季財政赤字達90億美元，央行外匯儲備3月下跌速度是近20年來最快，達到2011年以來最低。路透社3月引述消息表示，政府要求各部門就削減最少兩成預算提交建議。在疫情肆虐和油價暴跌至創紀錄低點雙重夾擊下，財政大臣賈丹（Mohammed al-Jadaan）上周亦已經警告，政府在加強緊急計劃以削減開支時，將採取「令人痛苦」的「激烈」舉措。

賈丹今日發表聲明宣布，當局決定自6月開始停止發放生活津貼補助，並於7月1日起將增值稅從5%提高至15%。他在聲明中說：「這些措施使人痛苦，卻保持中長期財務和經濟穩定……是以最小程度損害來克服空前新冠病毒危機的必要手段。」

沙特和其他波斯灣國家在2018年開始，對大多數商品和服務徵收5%增值稅，以增加政府財政收入，並向公民發放數十億美元的生活津貼，包括向全部約150萬名公務員發放1000沙特里亞爾（約2067港元）以緩解物價上漲帶來的衝擊。

（BBC/路透社/中央社）